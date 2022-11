Otto donne fantine nel campionato di corse di cammelli degli Emirati Arabi Uniti

Indossando elmi dai colori vivaci, otto fantine stringono saldamente le redini dei loro cammelli mentre aspettano che i cancelli vengano sollevati e la gara abbia inizio. Le donne prenderanno parte all'Arabian Desert Camel Riding Centre Championship, che si terrà per il secondo anno consecutivo presso la pista al-Marmoom di Dubai. "Questo evento ha molte più componenti della semplice corsa dei cammelli o della parte atletica dietro di essa", ha affermato la co-fondatrice del centro, Linda Krockenberger. “Sta anche costruendo ponti tra il patrimonio culturale degli Emirati, con un lato un po' nuovo, che sono le donne. Si rivolge anche ai residenti che hanno scelto gli Emirati Arabi Uniti come loro casa e si dedicano a un hobby più tradizionale", ha aggiunto.

La fantina Joanna Patejuk, che rappresenta la Polonia e l'Ucraina, afferma che l'equitazione sui cammelli rappresenta una sfida diversa rispetto all'equitazione: "L'importante è mantenere l'equilibrio, mantenere il ritmo e trovare la connessione - la giusta connessione con il cammello che si porta in gara", ha detto.

Le fantine gareggeranno con i loro cammelli in cinque gare in un periodo di sei mesi. La fantina con il maggior numero di punti raccolti in assoluto sarà incoronata campione della stagione e riceverà un premio in denaro.

I cammelli hanno un grande significato nella cultura araba. Sono stati usati per secoli dai beduini della regione per cibo, trasporti, come macchina da guerra e compagno. Nel tentativo di preservare l'eredità culturale del paese arabo del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti incoraggiano e ospitano una varietà di eventi legati ai cammelli, dalle corse, ai festival ai concorsi di bellezza.