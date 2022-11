Pakistan, il caos e i soccorsi dopo l'attentato all'ex premier

Il video fornito a Reuters dal partito Tehreek-e-Insaf (PTI) di Imran Khan mostra il caos negli istanti successivi all’attentato in cui l’ex primo ministro è rimasto ferito a una gamba. Le immagini documentano la concitazione dei soccorsi e, negli ultimi fotogrammi, la folla che ferma il sospettato.

Il bilancio dell’attacco al convoglio su cui viaggiava il politico è al momento di un morto e nove feriti. Lo riferisce un funzionario del PTI, Asad Umar. Il fatto è avvenuto nel distretto di Wazirabad, nella provincia orientale del Punjab. Khan si stava dirigendo verso la capitale Islamabad. Il presunto responsabile è stato arrestato.

''Volevo uccidere Imran Khan e nessun altro''. Ha detto l'aggressore fermato dalla polizia locale in una dichiarazione video rilanciata sui social media: ''Ho fatto del mio meglio per ucciderlo'' perché ''sta ingannando la gente''. Secondo quanto riporta Adnkronos si tratterebbe di un gesto premeditato. L’uomo avrebbe pianificato il tentativo di omicidio da quando Imran ha lasciato Lahore. Ha invece smentito di avere complici e spiegato di aver agito da solo: ''non c'è nessun altro con me. Sono solo".