Paolo Bonolis, nei suoi "10 comandamenti": l'abuso ci deteriora, l'uso ci rende migliori

“Fai cose che ti appartengono, se vuoi fare questo mestiere”. Il segreto è anche questo secondo Paolo Bonolis. L' amato e funambolico conduttore televisivo, sessantuno all’anagrafe e da oltre quaranta inventore di programmi, ha iniziato a fare il lavoro che fa quasi per caso, come ha ricordato nel suo intervento al Next Geneation Fest, ma poi ci ha messo tutti i valori in cui crede e che ha, in parte, condiviso con la platea del Teatro del Maggio, composta da oltre duemila giovani.

E’ suo il palco del Maggio Fiorentino di Firenze, per quasi mezzora, a metà pomeriggio. Si esibisce in un monologo sui suoi “10 comandamenti” (7, in realtà: “gli ultimi tre ognuno li può aggiungere a piacimento”) utili per vivere meglio: consigli ai giovani da “quasi nonno”. Da “sorridere al prossimo” a “usare ma non abusare”, anche della tecnologia, di cui non si deve diventare schiavi. Dal “non desiderare cose che non servono”, monito al mercato del superfluo e all’avere per essere, al “credere nei sogni ma diffidare delle illusione. E poi “apprezzare la fatica” che valorizza le cose, “essere felici” guardando al bicchiere mezzo pieno e “godere delle diversità”, perché in mondo in cui tutti siamo uguali sarebbe davvero una gran noia.