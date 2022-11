Paolo Sorrentino: "Mattia Torre, venendo a mancare, ha reso la mia vita meno interessante"

Da “Migliore” a “Gola”, passando per “Perfetta”, “Qui e ora”, “465”, “In mezzo al mare”: dal 19 novembre, per cinque sabati consecutivi alle 22.00 su Rai 3, Rai Cultura propone “Sei pezzi facili”, sei tra le opere teatrali più famose di Mattia Torre, con la regia televisiva del Premio Oscar Paolo Sorrentino.

Tutti gli attori, scelti da Mattia Torre per interpretare i suoi indimenticabili personaggi, sono tornati in scena per questo allestimento: Valerio Mastandrea in “Migliore” che apre la serie, Geppi Cucciari in “Perfetta” (26 novembre), Valerio Aprea e Paolo Calabresi in “Qui e Ora” (il 3 dicembre), Giordano Agrusta, Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri in “456” (il 10 dicembre), e ancora Valerio Aprea in “In mezzo al mare” e “Gola” (il 17 dicembre).

“Con i monologhi sarebbe difficile, ma ‘456’ e ‘Qui e ora’ sarebbero dei meravigliosi punti di partenza per film bellissimi – dichiara il regista in conferenza stampa, riguardo alla possibilità di trarre dei film da questi testi, dopo aver portato la loro rappresentazione teatrale in tv – L'essere comico di Torre, ma su temi profondi e delicati, libero, e non schiavo di certe derive che vediamo ultimamente, estremamente appassionato e coerente nei toni usati, lo rendono un grande indagatore delle nostre miserie, che ci ricorda possano essere amate. Qualcosa che me lo rende ancora più vicino”.