"Parli, parli chiaramente": la minaccia di Putin al capo dell'intelligence Serghei Naryshkin

Il capo dell’intelligence russa, Serghei Naryshkin, è divenuto celebre per essere stato “minacciato in diretta” dal presidente Putin quando, alla vigilia dello scoppio della guerra, si azzardò a ventilare l’ipotesi di provare a offrire ai “nostri partner occidentali un’ultima possibilità”, lasciando intendere con quel suggerimento che l’attacco armato all’Ucraina non fosse l’ultima carta da giocare.

Il presidente Putin, fulminandolo con lo sguardo, lo mise alle strette, prima chiedendogli esplicitamente se secondo lui si dovesse avviare un negoziato, poi pretendendo una risposta “aut-aut”, se cioè avrebbe sostenuto o meno il riconoscimento della sovranità delle repubbliche separatiste del Donbass, pretendendo da Naryshkin di “parlare chiaramente”.

Da parte sua, il capo dell’intelligence balbetta intimorito, poi si piega alla volontà del capo. Alla fine, trattandolo come uno scolaro, Putin taglia corto: “Adesso si può andare a sedere”.