Pezzi di intonaco e cemento caduto dopo le esplosioni dentro la centrale nucleare

Grossi, subito una "zona di sicurezza"

Il Direttore Generale ha rinnovato il suo appello urgente ad entrambe le parti in conflitto affinché concordino e attuino "quanto prima una zona di sicurezza e protezione nucleare attorno allo ZNPP. Negli ultimi mesi si è impegnato in intense consultazioni con Ucraina e Russia per stabilire una tale zona, ma finora senza un accordo".

"Una dozzina di esplosioni"

L'Aiea riporta quanto riferito dai tecnici dell'Agenzia che sono rimasti in Ucraina all'interno della centrale nucleare per monitorare la situazione: "Una dozzina di esplosioni udite in un breve periodo di tempo, il team dell'Aiea ha potuto vedere alcune delle esplosioni dalle loro finestre".



“Non mi arrenderò finché questa zona non sarà diventata realtà. Come dimostra l'apparente bombardamento in corso, è più che mai necessario", ha concluso Grossi.