Pietro Batacchi: manteniamo bassa la tensione, gli Usa hanno un atteggiamento prudente

Pietro Batacchi, direttore della Rivista italiana di Difesa, intervistato da Rainews24 cerca di mantenere bassa la tensione: “Io vorrei innanzitutto cercare un po’ di tranquillizzare. Al momento non c’è la conferma che si sia trattato di un attacco missilistico e anzi, le ultime informazioni che ci arrivano dall’area potrebbero far propendere verso l’ipotesi che potrebbe essere il rottame di un missile russo ricaduto dopo essere stato intercettato dalla contraerea ucraina. Date le distanze in gioco potrebbe essere plausibile. Ovviamente questo cambia molto lo scenario e renderebbe tutto più gestibile e tranquillo rispetto all’ipotesi di un attacco su un paese Nato”.

Se fosse accertato trattarsi di un attacco, come funzionerebbe la protezione degli alleati?

“C’è l’articolo 5 che però non ha un vincolo di automatismo che prescinda dalla volontà dei governi. Mi pare che in questi momenti drammatici la reazione americana sia molto prudente. Bisogna effettivamente capire prima che cosa è accaduto, poi sulla base di quello si può ragionare. Chiaro che oggi è stata una giornata molto complicata. In Ucraina c’è stato un attacco senza precedenti. Un attacco che è un chiaro messaggio della Russia che è in difficoltà, ma è capace di fare ancora molto male. I termini della partita sono molto aperti. I russi hanno spostato il conflitto su un piano diverso da quello militare convenzionale che li vede finora perdenti, che li vede in grande difficoltà come si vede anche dalla presenza del presidente Zelensky a Kherson che è stato un affronto tremendo per il prestigio russo. Non è un caso ci sia stata questa reazione così violenta che è senza precedenti. Questa guerra ha una caratteristica, è di difficile gestione. È una guerra che fa sempre un passettino in avanti lungo la spirale dell’escalation e questo è un dato veramente preoccupante. Però stiamo ai fatti: al momento non c’è la certezza che due missili russi abbiano colpito il territorio polacco. E se veramente si trattasse di rottami colpiti dalla contraerea ucraina sarebbe tutto molto più gestibile e la situazione sarebbe molto più affrontabile in termini diversi".

C'è un salto di qualità della guerra in Ucraina?

“Assolutamente. È un salto di qualità che si pone in continuità con quella che è la nuova strategia russa, ovvero portare più avanti possibile questo conflitto, limitare i danni a terra, cedere anche terreno se le posizioni non sono più sostenibili, dall’altro lato portare in profondità, nel cuore dell’Ucraina gli attacchi contro l’infrastruttura elettrica del paese. L’obiettivo dei russi, in questo momento è arrivare a un cessate il fuoco che congeli la situazione sine die. Ormai il loro obiettivo iniziale del cambiamento di regime in Ucraina non è più raggiungibile. L’obiettivo di prendersi la costa del Mar Nero è stato fallito. A questo punto c’è un minimo sindacale che è tenere un po’ di Donbass, evitare che gli ucraini dilaghino pure in Crimea, per cui prima si arriva al cessate il fuoco, per i russi, meglio è, e questi attacchi al cuore dell’Ucraina, al cuore della popolazione civile, servono proprio come leva psicologica perché la popolazione ucraina possa premere sulla sua leadership. È un terreno molto scivoloso e purtroppo l’abbiamo visto oggi pomeriggio e stasera ancor di più”.