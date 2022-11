Piperno, il padre racconta le fasi della liberazione. Sull'Italia si commuove: “Un Paese fantastico”

“Felicità” è la parola chiave di Alberto Piperno, che ha potuto riabbracciare sua figlia Alessia dopo 45 giorni di prigionia in Iran. Romana, 30 anni, da sette in viaggio per il mondo, Alessia era stata arrestata nella Repubblica Islamica nei giorni in cui infiammava la protesta per la morte di Mahsa Amini. Così il suo viaggio turistico si è trasformato in un incubo. Per lei, ma anche per la sua famiglia e per l'Italia. Alberto ripercorre le fasi della liberazione e si commuove rivolgendo un profondo apprezzamento all'Italia: “Noi non ci rendiamo conto dello Stato in cui viviamo. L'Italia è un Paese fantastico”. Poi i ringraziamenti al governo e alle persone impegnate sul campo.