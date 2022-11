Sciare in pieno centro all'ombra dei grattacieli di Milano

Sciare in pieno centro a Milano, in zona Porta Nuova.

Fino alla fine del mese di novembre sarà possibile farlo in piazza Gae Aulenti dove è stato allestito il villaggio Swiss winter. Oltre ai tradizionali chalet, nella piazza è stata montata una pista da sci sintetica sulla quale si potrà sciare e usare il gommone sulla neve “snow tub”.

Si tratterà di uno sci a portata di tutti, sia per chi non ha tempo di andare in montagna, sia per chi non ha i mezzi economici per comprare le attrezzature necessarie dato che sarà tutto gratuito.

L'iniziativa è stata ideata da Svizzera Turismo per lo Swiss Winter Village per promuovere le mete turistiche oltre confine e ha come testimonial il campione Giorgio Rocca.