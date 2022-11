Pistole, armi da guerra e kalashnikov, l'arsenale nel covo della banda che assaltava i tir

Armi da guerra, Kalashikov, un vero e proprio arsenale di una gang organizzata che agiva in tutta Italia: 17 arresti all'alba della polizia a Cerignola (Foggia): rapinavano tir e portavalori e sono accusati di rapine, detenzione e porto illegale di armi, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona.

Ma soprattutto, l'inquietante disegno di una organizzazione che almeno in alcuni arresti "ha connessioni con i clan della cosiddetta quarta mafia", così il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia, che sottolinea i 71 arresti in totale in soli 3 anni.