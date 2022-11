Profana l'antica piramide Maya con un ballo sensuale: la folla inferocita le tira i capelli

Mai mettersi contro i Maya e le loro monumentali architetture perché le conseguenze sono imprevedibili. Così la sfida goliardica di una turista spagnola è finita con l'arresto, ma prima spintoni e tirate di capelli. Poteva finire anche peggio se non fosse intervenuta la polizia. La donna ha sfidato il divieto imposto dalle autorità salendo in cima alla piramide di Kukulcan, nel sito messicano di Chichén Itzá, per poi accennare un balletto sexy in favor di telecamera. Il tutto mentre gli altri turisti e locali le fischiavano contro. “Scendi” gridano in molti, ma lei si mette in posa durante la scalata. Un uomo la rincorre invitandola a tornare indietro ma la turista non molla e sale fino in cima. Poi si lascia andare con un balletto e ancora pose. Il siparietto si conclude con l'arresto ma prima la folla inferocita le inveisce contro: alcuni la tirano per un braccio, una donna le tira i capelli, altri protestano lanciando bottigliette d'acqua.