Incendiata la casa museo dell'ayatollah Khomeyni

I dimostranti anti-regime hanno assaltato e incendiato la casa dove è nato l'ayatollah Khomeyni, il padre spirituale della Rivoluzione islamica. L'abitazione è stata trasformata in un museo in onore della Guida Suprema. La casa si trova nella città di Khomeyn (regione Markazi) e fu costruita all’incirca 150 anni fa nel periodo qajaro. Un'azione tra le più sacrileghe in questi mesi di protesta