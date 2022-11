Cina "zero-Covid": scoppia la rivolta a Guangzhou

Lunedì sera a Guangzhou la folla si è riversata in strada ribaltando le barriere di contenimento anti-Covid e marciando per manifestare la propria frustrazione nei confronti della politica di contenimento della diffusione del coronavirus nella città della Cina meridionale, capoluogo di 19 milioni di abitanti del ricco Guangdong.

Le immagini mostrano il caos per le strade del quartiere Haizhu di Guangzhou con i manifestanti che protestano contro gli operatori in tuta hazmat e rovesciano le barricate posizionate per limitare la libertà di movimento tra i quartieri della città.

Tra gli ultimi focolai in Cina, Guangzhou è quello che ha registrato il maggior numero di casi, con nuove infezioni giornaliere di COVID-19 che hanno superato per la prima volta le 5.000 unità, alimentando il timore di nuovi lockdown secondo la politica “zero-Covid” portata avanti da Pechino.