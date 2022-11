Argentina - Polonia 0-0 nel primo tempo, le azioni salienti

Tensione ed emozioni nel big match tra Polonia e Argentina nella terza giornata del girone C ai mondiali del Qatar: 0-0 allo Stadio 974, con un rigore di Messi parato da Szczesny. L'Argentina è costretta a vincere questa partita per avere la certezza di andare agli ottavi, alla Polonia basta il pareggio. In caso di pareggio sarà il risultato di Arabia Saudita-Messico, in corso, a definire la sorte di Messi e compagni.

Il portiere polacco è il protagonista suo malgrado della frazione, visto che c'è più Argentina che Polonia in campo con un tris di occasioni sfiorate nella prima mezz'ora dall'Albiceleste: all'11' con Messi, fermato da Szczesny, al 29' con Acuna ma la palla esce a destra, e al 33' con Di Maria ma ancora una volta Szczesny salva la sua porta. Ma alla fine la spunta Messi, colpito al volto da Szczesny mentre è in volo per cercare la rete: rigore. Grandissimo il recupero del portiere polacco dopo il fallaccio anche se involontario, al 39' Messi sistema il pallone sul dischetto, calcia e Szczesny para, ancora 0-0.