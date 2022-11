Qatar 2022. Gli agenti di sicurezza tentano di fermare la diretta, il giornalista danese si ribella

Questo è il momento in cui alcuni agenti di sicurezza del Qatar costringono un reporter della televisione danese, a Doha per seguire i Mondiali di calcio, a interrompere la diretta, minacciando di spaccare la telecamera.

Il reporter di TV 2 Denmark Rasmus Tantholdt era in diretta quando è stato avvicinato dal personale di sicurezza che si è presentato a bordo di un caddy accanto al Chedi Hotel, appena inaugurato, presso il Katara Cultural Village. Nel filmato, che è diventato virale sui social media, si vede Tantholdt che si ribella mostrando il suo accredito prima di accusarli di voler rompere l'attrezzatura.

Il Comitato organizzatore del Qatar ha poi dichiarato di essersi scusato per l'incidente. In un comunicato si legge che la troupe danese è stata "interrotta per errore […] Dopo aver controllato l'accredito valido per il torneo e il permesso di ripresa della troupe, la sicurezza in loco si è scusata con l'emittente, prima che questa riprendesse la sua attività".