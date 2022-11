Qatar 2022: inaugurato il villaggio per i tifosi in pieno deserto

È stato inaugurato in Qatar il ‘fan village’ con 6.000 stanze in un lotto isolato nella zona degli aeroporti. L'emirato cerca in questo modo di aumentare la capacità ricettiva a pochi giorni dall'inizio della Coppa del Mondo.

Durante la visita guidata per la stampa nell’area di 3 chilometri quadrati servita da una stazione della metropolitana, una fermata degli autobus e un ristorante temporaneo, il vento del deserto soffiava sollevando la sabbia e le bandiere della nazionali che partecipano al torneo.

La struttura in teoria può ospitare fino a 12.000 persone. L'erba artificiale ricopre i marciapiedi esterni, con le aree comuni disseminate di grandi poltrone a sacco. È presente anche un grande schermo per consentire ai tifosi di seguire le partite.

Le cabine dai colori vivaci e le pareti sottili, sono progettate per ospitare una o due persone con due letti singoli, un comodino, un tavolino e una sedia, aria condizionata, un bagno e una doccia all'interno.

Ogni cabina costerà circa 200 dollari a notte. Circa il 60% delle cabine sono già state prenotate per il torneo, ha detto Omar al-Jaber, responsabile degli alloggi del comitato organizzatore locale.

Sono previsti altri alloggi a prezzi inferiori ancora più lontano, vicino all'Aeroporto Internazionale di Doha e a quello di Hamad.

Nel periodo di avvicinamento ai Mondiali, ci sono state perplessità sulla capacità ricettiva del Qatar per l'esiguo numero di camere d'albergo e i prezzi elevati. Per questo Doha ha creato campeggi, noleggiato navi da crociera e incoraggiato i tifosi a soggiornare nei Paesi vicini e ad arrivare in aereo in occasione delle partite.