Mondiali in Qatar, Biden chiama la nazionale Usa: “Siete gli underdog, ma siamo con voi”

Il presidente degli Stati Uniti ha chiamato la Nazionale di calcio Usa prima del debutto contro il Galles: “Lo so che siete gli underdog, ma so che giocherete con il cuore, quindi andate e sorprenderete tutti. Avete alcuni dei giocatori migliori al mondo”, ha aggiunto Biden durante la chiamata con i giocatori e l'allenatore Gregg Berhalter. Vorrei essere li a guardare la partita - veramente - ha proseguito il Presidente che poi ha concluso “andate e vincete, giocate con il cuore”. A rappresentare gli Stati Uniti alla partita di debutto in Qatar c'era il segretario di Stato Antony Blinken.