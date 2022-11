Mondiali in Qatar, la lezione dei tifosi giapponesi: dopo la partita puliscono lo stadio

Tra i tanti sostenitori presenti in Qatar, i tifosi giapponesi si contraddistinguono perché ripuliscono lo stadio. A fine partita, alcuni di loro, muniti di sacchi, iniziano a raccogliere la spazzatura lasciata sugli spalti. Un misto di cultura, abitudine, ma anche rispetto per il Paese ospitante. Era già successo e ora si ripete ai Mondiali di Calcio in Qatar e poco importa se in campo ci sia o meno il Giappone. Così dallo stadio alla tv qatarina, i giapponesi non sono passati inosservati e la loro educazione, ripresa dagli addetti stupiti, è stata celebrata con un abbraccio.