Sconfitta imprevista dell'Argentina: ecco la reazione di un gruppo di tifosi dell'Arabia Saudita

L'Argentina di Messi delude al debutto con l'Arabia Saudita: il risultato finale è 1-2. Un risultato inaspettato che capovolge i pronostici di quanti davano gli argentini favoriti. “È un golpe mundial” è stringato il titolo del quotidiano sportivo “Olè”. La nazionale era imbattuta da 36 partite. “Derrumbe en Qatar, Argentina perdiò 2-1 contro Arabia Saudita y complicò su destino en el Mundial” riporta testualmente “La Nación”. L'esordio scioccante lo è anche per l'Arabia Saudita, probabilmente incredula di aver incassato una vittoria inaspettata. La risposta dei tifosi, la gioia incontenibile è documentata da queste immagini riprese fuori dallo stadio al termine della partita. Non è bastato il rigore di Messi che ha fatto sognare sbloccando il match e pesano, ovviamente, i tre gol annullati per fuorigioco ai sudamericani nonché la grande occasione per Rodrigo de Paul. I vincitori della Copa America sono rimasti impigliati nelle giocate di Al-Shehri e di Al-Dawsari auto, tra l'altro, di uno splendido gol dopo uno slalom in area. L'Argentina un po' come gli azzurri degli anni ‘90, inizia il Mondiale con un tonfo clamoroso. Oggi è stata l’Arabia Saudita, allora fu il Camerun.