Szczesny show: fallo su Messi e paratona su rigore del 10 argentino

Scontro tra titani al 35'. sfida nella sfida, Szczesny e Messi si confrontano su un calcio di rigore, ma alla fine la spunta il portiere polacco che respinge con la mano sinistra il tiro della “pulce”. Il portiere polacco si allunga sulla sua sinistra e devia la conclusione del campione argentino.

Il rigore è arrivato su decisione dell'arbitro. Decisione molto contestata per la verità. L'arbitro viene richiamato al VAR e dopo un breve consulto concede il calcio di rigore per un fallo proprio di Szczesny che esce dai pali e colpisce Messi sul volto. In un primo momento l'arbitro aveva fatto continuare.

Il contatto in area tra il portiere polacco e il numero 10 argentino è giunto dopo una bellissima conclusione di Alvarez entrato in area e che di sinistro ha impensierito il portiere polacco. Bella la parata di Szczesny, ma dal suo intervento è nato poi il contatto con Messi.