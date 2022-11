"Il Mondiale è di tutti e non di pochi privilegiati", così la direttrice di Rai Sport De Stefano

In apertura della trasmissione “Il Circolo dei Mondiali” la direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano spiega la difficile scelta se trasmettere o no una rassegna senza l'Italia e in un Paese scelto per motivi di interesse.

“Ha prevalso la considerazione che era giusto consentire a tutti, e non soltanto a pochi privilegiati, di assistere a una manifestazione che appartiene a tutti”.