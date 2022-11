Chi sono i "metromen" dei Mondiali di calcio

Li riconosci perché hanno una pettorina gialla. Una manona di cartone per indicare la direzione. E soprattutto perché a precederli è la loro voce: “Metro, this way! Metro, this way!” (“Metro, questa direzione”). Ormai tutti li conoscono come “metromen”. Sono ad ogni angolo. Sono migliaia. E sono stati ingaggiati per i mondiali di calcio in Qatar semplicemente come “segnaletica umana” per indicare le stazioni della metro