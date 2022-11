Norvegia, allo stadio una gigantesca coreografia contro i Mondiali in Qatar

Per la cronaca è finita 2-3 per il Sarpsborg ieri la partita, ma sono stati i tifosi della curva padrona di casa del Rosenborg a stupire tutti con una enorme scenografia dedicata ai lavoratori migranti morti in Qatar durante i lavori di costruzione degli stadi.

I Mondiali di calcio quest'anno sono al centro di polemiche globali, la scelta di assegnarli al Qatar ha scosso istituzioni e associazioni. E anche le curve. Quelle norvegesi sono state le prime, e molto sensibili si sono mostrate anche le tedesche della Bundesliga .

Morti sul lavoro, diritti civili, danni ambientali, sono questi i tempi più controversi di questo inedito Mondiale d'inverno.