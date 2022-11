Qatar - Ecuador la sintesi del primo tempo

La partita inaugurale del Mondiale 2022 se l'aggiudica l'Ecuador, che batte i padroni di casa del Qatar per 2-0.

All'Al-Bayt Stadium di Al Khawr decide una doppietta di un super Enner Valencia, a cui era stato annullato anche un gol nelle battute iniziali di gara. I sudamericani del ct Gustavo Alfaro si prendono quindi i primi tre punti del Gruppo A, in attesa dell'altra sfida del raggruppamento tra Senegal ed Olanda.

Dopo neanche tre minuti l'Ecuador troverebbe l'immediato gol del vantaggio con una deviazione di testa sotto porta di Valencia, resa però vana

da una precedente posizione di fuorigioco che strozza in gol l'urlo della nazionale sudamericana. L'attaccante del Fenerbahce si rifà però al 16', realizzando con freddezza un calcio di rigore da lui stesso conquistato dopo un'uscita scomposta del portiere Al Sheeb. Il Qatar non c'è, non riesce a

reagire e al 31' incassa anche il raddoppio ancora firmato da uno scatenato Valencia, che colpisce alla perfezione di testa su cross da destra di Preciado. Proprio a ridosso dell'intervallo, invece, i padroni di casa hanno una clamorosa chance per provare a rimettersi in corsa, ma Alì, tutto solo a centro area, spedisce incredibilmente a lato di testa.