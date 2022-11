Qatar, immobilizzato per la t-shirt e il malriuscito tentativo di coprire la telecamera con la mano

Aveva una maglietta con lo slogan “Donne, vita, libertà” e così la sicurezza lo ha bloccato prima di entrare allo stadio. È documentata la disavventura di un tifoso iraniano che non ha potuto esprimere il proprio dissenso contro il regime di Teheran. L'increscioso episodio è avvenuto presso l'impianto calcistico di Al Thumama in Qatar in attesa di Iran-Usa finita in favore degli statunitensi per 0-1. Ma il tifoso arrestato non è il solo, un testimone ha raccontato che anche un altro uomo sarebbe stato portato via dalla polizia dopo una breve colluttazione.