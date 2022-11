Inghilterra - Usa: la formazione di Southgate si inginocchia prima dell'inizio

I giocatori dell'Inghilterra si sono inginocchiati prima del match contro gli Usa, così come avevano fatto in occasione della gara d'esordio in Coppa del Mondo di lunedì scorso, contro l'Iran. Un gesto antirazzista che i giocatori della Nazionale inglese hanno compiuto già in altre occasioni dopo la morte di George Floyd, nel 2020.

La decisione dell'Inghilterra è arrivata al termine di lunghe consultazioni: "Pensiamo che sia una dichiarazione forte che farà il giro del mondo per i giovani, in particolare, per far capire che l'inclusività è molto importante", aveva già spiegato l'allenatore, Southgate.