Il giocatore Ramin Rezaeian: il mio gol è per il popolo dell'Iran

Questa volta l'inno lo hanno cantato. A dire il vero, appena accennato. Quasi a far intendere che - dopo la protesta in occasione della prima partita - non potevano restare in silenzio una seconda volta. Le pressioni del regime si fanno sentire.

Eppure a fine partita, Ramin Rezaeian - autore del secondo gol dell'Iran - un messaggio chiaro lo ha voluto inviare. Lo ha affidato a un video, in inglese.

"Voglio dire che il gol è un regalo per il mio popolo in Iran. Specialmente per le persone che soffrono. Lo voglio condividere con il mio popolo.

Voglio che tutti nel mondo sappiano una cosa del popolo iraniano: sono i migliori, sono buoni, sono gentili, intelligenti.

E noi siamo qui per fare quello che possiamo solo per loro. Per renderli almeno un po' felici.

Noi siamo qui per questo. Noi li amiamo"