Iran, il difensore Hajsafi con i manifestanti: "Si cambi come vuole il popolo"

“Dobbiamo accettare che le condizioni nel nostro Paese non sono giuste. E le persone non sono felici”, con queste parole il giocatore della Nazionale iraniana, Ehsan Hajsafi, ha voluto dare il proprio sostegno alle proteste in corso da settimane nel suo Paese contro il regime.

“Noi siamo qui, ma questo non vuole dire che non dovremmo essere la loro voce - ha detto durante la conferenza stampa alla vigilia della partita d'esordio ai Mondiali in Qatar -. Quello che dobbiamo fare è farli divertire, dobbiamo lottare, dobbiamo fare del nostro meglio, segnare gol e rappresentare con i risultati il popolo iraniano”.

Poi il messaggio più netto e chiaro: "Io spero che che le condizioni cambino secondo le aspettative del popolo".