Comandante iraniano: abbiamo dato al Qatar i nomi di chi non deve entrare allo stadio

Il Qatar “ci ha assicurato collaborazione: dateci i nomi e noi risolviamo il problema”. A rivelarlo è Qasem Qoreyshi, numero 2 del gruppo paramilitare Basij, nato nel 1979 per volontà dell’ayatollah Khomeini.

L’affermazione è contenuta in una registrazione audio ottenuta da una organizzazione di attivisti (il cui account twitter ora risulta sospeso) e pubblicata da Iran International. Secondo quanto riferito, la registrazione risalirebbe a quasi 2 settimane fa: il 15 novembre, ovvero prima dell’inizio dei Mondiali.

“Il fronte controrivoluzionario (così vengono definiti i manifestanti contro il regime, ndr) ha fatto un grande investimento sui Mondiali: ha comprato almeno 5300 biglietti. Uomini nostri hanno controllato le liste e hanno trovato che almeno 500 sono stati acquistati” da persone note al regime.

Il Qatar “ci ha promesso che non consentiranno l’ingresso delle persone che noi gli indicheremo, la cui presenza noi riteniamo danno. E questo è positivo. I qatarini ci hanno detto ‘dateci i nomi e noi risolveremo il problema’ “. Per questo fine, il regime iraniano ha preparato anche dei video delle manifestazioni delle settimane scorse.

I qatarini “ci hanno anche assicurato la collaborazione con noi se gli diciamo quali bandiere ammettere dentro gli stadi e quali simbolo consentire e quali no”.

Poi Qoreyshi dice che “per l’Iran sono stati stanziati 22mila biglietti. Ma a causa dell’alto costo sia dei biglietti che del viaggio, la maggioranza non è stata comprata da fedeli” al regime.

"Anche se di recente abbiamo messo a disposizione 2000 biglietti per andare lì (in Qatar, ndr) e cambiare l'atmosfera. Noi vogliamo persone che prendano il controllo sul territorio, che siano motivate, per fare sia attività sul fronte sportivo che culturale".