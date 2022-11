La squadra inglese in ginocchio a inizio partita contro l'Iran

I calciatori inglesi si sono inginocchiati sul terreno di gioco, un attimo prima del fischio d'inizio di Iran-Inghilterra, valida per la Coppa del Mondo di calcio in Qatar. Il gesto, già effettuato agli Europei 2020-21, è un simbolo di vicinanza al movimento Black Lives Matter, ma assume valore più ampio in relazione alle accuse di violazione dei diritti umani in Qatar. Ad annunciarlo è lo stesso commissario tecnico della nazionale dei

Tre Leoni, Gareth Southgate. "Pensiamo che sia una dichiarazione forte che farà il giro del mondo per i giovani, in particolare, per far capire che l'inclusività è molto importante", ha spiegato l'allenatore.