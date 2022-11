Il video del gol annullato all'Ecuador per fuorigioco

Proprio sul finire del primo tempo, quando stava per scadere il 50' (compresi i 3 minuti di recupero assegnati dall'arbitro e gli ulteriori 2 che si sono aggiunti) l'Ecuador assapora per un attimo il gusto del pareggio. Ma è un'illusione effimera.

L'Ecuador aveva trovato il pareggio con la deviazione vincente in mischia di Estupinian, ma c'era Porozo in posizione di fuorigioco a schermare la visuale di Noppert sulla traiettoria del pallone. Il guardalinee segnala il fuorigioco e l'arbitro non convalida il gol. Si resta sull'1-0 per l'Olanda.