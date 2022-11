Olanda - Ecuador 1-1, Valencia segna il suo terzo gol nel Mondiale del Qatar

Al 49' l'Olanda viene punita dopo essersi rilassata troppo a seguito dal vantaggio immediato di Gakpo. L'Ecuador trova il pareggio! Sul tiro incrociato di Estupinian arriva la respinta di Noppert, ma il pallone finisce nella zona di Valencia che, sul filo del fuorigioco, appoggia in rete per l'1-1. Pareggio più che meritato per l'Ecuador. Tutto di nuovo in parità al Khalifa International Stadium, grazie alla terza rete di Valencia in questa competizione, la quinta nelle ultime sei gare ai Mondiali dove tutti i gol dell'Ecuador portano la sua firma.