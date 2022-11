Olanda-Qatar: Il Var annulla il terzo gol dell'Olanda

L'Olanda assapora il gusto della tripletta, ma la gioia del gol dura poco.

Al 68' arriva, anzi arriverebbe il terzo gol degli Orange col nuovo entrato Berghuis, che segna a porta vuota su assist di Janssen, anche lui entrato in partita da pochissimo. Sembra non ci siano problemi legati al fuorigioco, ma l'arbitro viene chiamato alla postazione Var per vedere le immagini di un fallo di mano dell'Olanda. C'è un tocco di Gakpo col braccio, nell'azione del gol.

La rete viene quindi annullata e il risultato resta fissato sul 2-0 per l'Olanda.