Portogallo - Ghana 3-1: segna Rafael Leao 3 minuti dopo essere entrato in campo

È l'81': spettacolare transizione del Portogallo, con Bruno Fernandes che sfrutta un errore in impostazione del Ghana e fornisce un altro cioccolatino per Rafael Leao, che segna dopo appena 3 minuti da quando aveva messo piede in campo. Gol spettacolare.