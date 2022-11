Meno di 350 euro al mese, i racconti dei lavoratori migranti in Qatar

Otto ore al giorno per 344 euro al mese, nel Paese in cui il reddito pro capite dei residenti è il più alto al mondo e il costo della vita è simile a quello europeo. Il giornalista del Tg3, Jacopo Cecconi, è in Qatar e parla con i lavoratori provenienti dal sud-est asiatico che vivono nelle zone industriali ai margini delle città. La loro condizione è persino migliorata da qualche anno, da quando sono state introdotte riforme sul salario minimo e sugli orari di lavoro.

A migliaia sono morti per costruire le infrastrutture degli ultimi 12 anni, secondo Amnesty International almeno 15mila.