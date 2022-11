Camerun-Serbia 3-3, colpi di scena e ribaltoni nella sintesi della partita

Pareggio pirotecnico tra Camerun e Serbia (3-3) nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo G del Mondiale in Qatar. La squadra africana sblocca il risultato al 29' con Castelletto sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi nel recupero i serbi ribaltano la partita grazie al colpo di testa di Pavlovic e alla conclusione vincente da fuori area di Milinkovic-Savic. In avvio ripresa Mitrovic firma il tris finalizzando una bella azione corale, ma i Leoni Indomabili non si arrendono e acciuffano il pari in virtù del decisivo ingresso in campo di Aboubakar, autore della rete del 3-2 e dell'assist per Choupo Moting al 21' per il 3-3 finale. Entrambe le nazionali salgono a un punto in classifica.