Polonia-Arabia Saudita, la sintesi della partita

Prima importante vittoria ai Mondiali per la Polonia, vince 2-0 contro l'Arabia Saudita. Decidono le reti di Zielinski nel primo tempo e di Lewandowski nella ripresa. La Polonia balza al comando del girone C con 4 punti in attesa di Argentina e Messico. Pur sconfitta, l'Arabia resta a 3 punti ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi. Nell'ultimo turno, la Polonia affronterà l'Argentina mentre l'Arabia giocherà con il Messico.