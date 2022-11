Gli uomini di Luis Enrique stanno mostrando in pieno la loro maestria nel palleggio. Germania in difficoltà e incapace di uscire dalla propria metà campo.

Al 6' Bordata di Dani Olmo da fuori area, traversa: decisiva la deviazione di Neuer. Spagna vicinissima al gol e da qualche minuto in pieno controllo della gara.