Stéphanie Frappart, prima donna ad arbitrare una partita ai Mondiali

Stephanie Frappart è stata designata per arbitrare Costarica-Germania, sfida valida per il girone E dei Mondiali in Qatar, in programma giovedì 1 dicembre allo Stadio Al Bayt di Al Khor. La 38enne francese diventerà così la prima donna a dirigere una partita del massimo torneo calcistico per nazionali.

Insieme a lei Neuza Back, brasiliana, e Karen Diaz, messicana, faranno la storia andando a comporre la prima terza arbitrale tutta al femminile per una partita di Coppa del Mondo maschile. Frappart è già stata quarta direttrice di gara nel match Polonia-Messico del Gruppo C della scorsa settimana.

Un nuovo record per la francese dopo aver arbitrato una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo maschile a marzo, una partita di Champions League maschile nel 2020, la finale di Supercoppa Uefa 2019 e alcune partite della Ligue 1 francese.

Ai Mondiali in Qatar partecipano anche Salima Mukansanga del Ruanda e Yamashita Yoshimi del Giappone che sono state incluse nella rosa di ufficiali di gara della Fifa. Oltre a Back e Díaz Medina, è stata convocata come assistente anche la statunitense Kathryn Nesbitt.

Prima dell'inizio del torneo, Frappart ha dichiarato di sperare che l'inclusione di arbitri donne in Qatar "faccia accadere le cose" a livello più ampio. "È un segnale forte da parte della Fifa e delle autorità per avere arbitri donne in quel Paese".