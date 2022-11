Stramaccioni show nella diretta tra Argentina e Arabia Saudita: “È caduto lo stadio, gol pazzesco”

Al debutto Mondiale l'Argentina crolla e vive un dramma collettivo: l'inattesa sconfitta, all'esordio in Qatar, tiene banco sui quotidiani e sui media sportivi di mezzo mondo mentre in Italia è il commento di Andrea Stramaccioni a conquistare i social. Agli utenti, nel bene e nel male, non sono passati indifferenti i suoi interventi concitati “quasi stesse in panchina”.

E di panchine ne ha passate diverse. 46 anni, allenatore di professione, Stramaccioni è attualmente impegnato con lo Al-Gharafa Sports Club: proprio in Qatar.

Nelle immagini - un estratto tra i tanti suoi interventi nel corso della telecronaca - Stramaccioni commenta così il secondo gol dell'Arabia Saudita a firma di Salem Al-Dawsari: “Incredibile, è caduto lo stadio, un gol pazzesco”, mentre cerca di ricostruire l'azione e la voce, trasportata dall'emozione, a tratti lo tradisce.

“Spiegate a Stramaccioni che sta facendo la telecronaca per la Rai e non per Al Jazeera”, scrive con ironia un utente mentre un altro esprime il suo apprezzamento: “Ma come gasa Stramaccioni in telecronaca!”.