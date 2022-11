La tv algerina censura la vittoria del Marocco

Una vittoria storica. Che porta grande festa in Marocco. E sconcerto in Belgio. La squadra numero 22 del ranking Fifa vince 2-0 contro la nazionale numero 2 della classifica.

La nazionale di Lukaku e compagni continua a non brillare in questo mondiale.

Così il Marocco potrebbe conquistare una imprevista qualificazione agli ottavi: sfida non difficile contro il Canada.

Mentre il Belgio rischia di restare fuori se non vince contro un avversario difficile come la Croazia.

Ma chi sembra non essersi accorto di questa vittoria è la tv algerina. Nel dare i risultati della giornata ha del tutto omesso l’esistenza della partita del Marocco.

La prova è nel fatto che nel video viene invece dato il risultato della Croazia, che si è giocata dopo.

Le tensioni tra Algeria e Marocco evidentemente non salvano neanche i risultati sportivi.