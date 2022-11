Questo è il suono della barriera corallina

Mary Shodipo, biologa marina con un background musicale, spiega il progetto presentato a margine della conferenza sul clima: "Questa è l'installazione che abbiamo qui, ma l'idea è che diventi una piattaforma online in modo che chiunque possa accedervi” per sentire e distinguere tra i diversi suoni della vita marina, compresa la differenza tra una barriera corallina sana e una malata.

Con il supporto di Google Arts and Culture gli scienziati puntano a setacciare centinaia di ore di registrazioni delle barriere coralline effettuate in diversi luoghi del mondo, nelle aree marine sovrasfruttate e in quelle protette. Un progetto volto a monitorare la salute dei coralli.

Questa mappatura sonora potrebbe essere utilizzata per tracciare l'attività mineraria illegale, identificare le aree che necessitano di rivitalizzazione e seguire i progressi dei siti "restaurati".

Secondo Shodipo, pratiche come la pesca eccessiva e il riscaldamento globale dovuto ai cambiamenti climatici portano a uno "squilibrio" dell'ecosistema, con conseguente degrado delle barriere coralline. Secondo uno studio della Wildlife Conservation Society, solo il 2,5 per cento dei coralli del mondo è protetto.