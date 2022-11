Quintali di spazzatura, il degrado, il maxi-sgombero degli alloggi popolari in via bolla a Milano

Ci sono anche 50 nuclei familiari con minori, tra le persone sgomberate questa mattina in una vasta operazione di polizia in via bolla, periferia di Milano: svuotata palazzina di alloggi dell'Aler, case popolari: su 156 case, 90 erano occupate abusivamente.

La via nota per degrado ed episodi di criminalità. "Aler, l'azienda che gestisce le case popolari della Regione, sta mettendo in sicurezza e a breve inizierà una riqualificazione totale", così l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli.

I servizi sociali del Comune hanno analizzato le situazioni sociali ed economiche dei nuclei familiari, e "l'Aler ha messo a disposizione soluzioni per il sostegno abitativo, cui ha contribuito anche il Comune, per le famiglie dove ci sono minorenni".

"In via Bolla le occupazioni sono continuate ininterrottamente per anni, fino a poche settimane fa - conclude l'assessore - in tutta la città nel 2014 e 2015 avvenivano 700 tentativi di occupazione all'anno, mentre nel 2021 e 2022 i tentativi sono stati solamente 70 all'anno".