Raid turchi su Kobane: "vedere quello che è successo fa venire il sangue agli occhi"

Sono 31 i morti provocati dai raid turchi nel nord della Siria, mentre i feriti sono 40. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani. La Turchia ha parlato di un'offensiva militare nel nord dell'Iraq e in Siria contro diverse aree sotto il controllo delle forze curde siriane e del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), accusato da Ankara dell'attentato del 13 novembre scorso a Istanbul in cui sono morte sei persone. Queste zone secondo il ministero della Difesa turco “vengono utilizzate come base dai terroristi”.

Gli attacchi aerei, condotti tra ieri notte e oggi prima dell'alba hanno preso di mira principalmente la città settentrionale di Kobane e i suoi dintorni vicino al confine turco. Ne abbiamo parlato con il fumettista Zerocalcare che a Kobane è stato e che alla vicenda curda ha dedicato anche un popolarissimo albo, "Kobane Calling". L'intervista a cura di Laura Tangherlini