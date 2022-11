Resta appesa alla finestra del 20° piano mentre l'appartamento è in fiamme: le drammatiche immagini

Sono almeno 38 le persone rimaste ferite nell'incendio in un condominio di New York, causato da una “batteria agli ioni di litio collegata a una ebike o uno scooter”. Sono le prime informazioni che accompagnano un video drammatico di una donna messa in salvo con una corda dai Vigili del Fuoco. Il delicato salvataggio è avvenuto al 20esimo piano dell'edificio. Ben visibile il fumo che fuoriesce dalla finestra.