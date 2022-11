Rise Above, l'applauso dei migranti alla notizia dello sbarco

L' arrivo stamane nel porto di Reggio Calabria della nave Rise Above della ong Mission Lifeline con a bordo 89 migranti. Alla nave ieri è stato assegnato un porto e dalle indicazioni ricevute ha potuto far sbarcare tutti i migranti. La ong ha ottenuto infatti il 'place of safety' dal Viminale perché considerato dalle autorità italiane un evento 'Sar', a differenza di quelli della Geo Barents e della Humanity 1.

I migranti dopo lo sbarco sono stati portati nella palestra di una scuola del quartiere Gallico dove è stato allestito un centro di prima accoglienza in attesa del trasferimento sulla base del riparto nazionale stabilito dal ministero dell'Interno. Tra i migranti ci sono una quarantina di minori di cui 8 bambini in tenera età.