Ritiro da Kherson, scambio di vedute tra soldati russi: a testa in giù rischia di cadere dal camion

Mentre l'esercito ucraino annunciava di aver riconquistato 12 villaggi in direzione della città di Kherson, l'esercito russo già da diversi giorni si sta ritirando in direzione delle aree filo russe più vicine al confine con la Russia. In questo contesto, in un'area bersaglio della controffensiva delle forze di Kiev nell'Ucraina meridionale, il morale delle truppe di Mosca potrebbe non essere al meglio. Così uno scambio di vedute tra i due militari è stato immortalato da un'auto che seguiva il convoglio. Un militare si scaglia contro il collega, poi lo spinge mettendolo a testa in giù dal camion. Uno si aggrappa, l'altro desiste e vola qualche schiaffo: poi la colluttazione rientra.