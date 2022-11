Roma, autista Atac sorpreso alla guida del bus con un 'Gratta e vinci': scoppia di nuovo la polemica

Un nuovo video riaccende le polemiche sugli autisti dell'Atac distratti alla guida. Recentemente, ha fatto scalpore il conducente impegnato a guardare un film sul tablet . E così mentre l'azienda accerta il caso, le immagini circolano in rete e mostrano cosa è successo la sera del primo novembre sull'autobus della linea 3 che serve il quartiere romano della movida. L'autista è immortalato a raschiare un “Gratta e vinci” mentre guida l'autobus lungo viale Trastevere, tra l'altro con la carreggiata ridotta per via dei lavori in corso.