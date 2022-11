Roma, parcheggia il Suv davanti al portone di un palazzo: condomini bloccati. “Record di inciviltà”

Brutta disavventura a Roma per l'ex deputato di Italia Viva, Luciano Nobili, rimasto bloccato in casa insieme agli altri condomini del palazzo. Un’auto ha parcheggiato davanti al portone dello stabile impedendo di fatto l'uscita dei residenti. “Ho visto battere il record mondiale dell’inciviltà. Sequestrati in casa, o senza la possibilità di farvi rientro, sotto la pioggia battente da un fenomeno della maleducazione che ha deciso di bloccare un intero stabile col suo Suv” è lo sfogo del politico affidato ai social.