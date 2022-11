Rosie, la border collie smarrita si presenta alla stazione di polizia

Il video delle telecamere a circuito chiuso della stazione di Polizia di Loughborough, nel Leicestershire in Inghilterra, è diventato virale in pochi giorni.

Mostra il momento in cui Rosie, una bellissima e spaventatissima border collie, entra e si accuccia nella sala d'attesa. Gli agenti le hanno portato dell'acqua e l'hanno coccolata prima di chiamare il numero dei proprietari inciso sulla targhetta del collare.

Rosie si era persa durante una passeggiata a causa dell'improvviso scoppio di un fuoco d'artificio che l'aveva terrorizzata. Uno spavento che non le ha impedito di fare la cosa più intelligente: recarsi nel luogo dove trovano aiuto le persone scomparse.

La proprietaria Julie Harper, sentita da Associated Press, è naturalmente molto orgogliosa: "È stata molto intelligente e sono contenta che non fosse troppo angosciata e che si sentisse a suo agio nella stazione di polizia".

Che il rumore degli scoppi sia insopportabile per gli animali è un fatto notorio e una questione che anche da noi riemerge ogni anno alla vigilia di Capodanno. Sono sempre di più le città che emettono ordinanze di divieto dei “botti” proprio per tutela la salute e la vita non solo di cani e gatti. Secondo le stime del WWF ogni anno in Italia sono almeno 5.000 gli animali che muoiono a causa dei botti di fine anno. Di questi circa l’80% sono animali selvatici, soprattutto uccelli, anche rapaci, che spaventati perdono il senso dell’orientamento.

Un senso dell'orientamento che per fortuna ha portato invece Rosie nel posto giusto.